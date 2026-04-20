Поиск

В Думе перенесли на осень рассмотрение проекта о запрете делать ставки детям

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Рассмотрение законопроекта о запрете делать ставки детям, недееспособным и должникам по алиментам перенесли на осень, сообщил глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

"Перенесли, да", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос "Интерфакса" в понедельник.

На вопрос о том, примут ли законопроект, он сказал: "Вероятность высокая".

Законопроект №574853-8 был внесен в марте 2024 года сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким.

Он предполагает введение ответственности за принятие букмекерами ставок от несовершеннолетних, недееспособных и должников по алиментам в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минздраве зафиксировали рост детского ожирения в РФ

Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

 Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

Экс-министр сельского хозяйства Удмуртии стал фигурантом дела о наркотиках

Гражданку Германии задержали за подготовку теракта в Пятигорске

Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки БПЛА

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

Зампред правительства Новосибирской области Шинделов отправлен в отставку

Беспилотники атаковали морской порт Туапсе, есть погибший

 Беспилотники атаковали морской порт Туапсе, есть погибший

Тегеран готовит ответ на захват американскими военными судна под иранским флагом

Аэропорт Геленджика временно не обслуживает рейсы

 Аэропорт Геленджика временно не обслуживает рейсы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1776 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9054 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов