В Думе перенесли на осень рассмотрение проекта о запрете делать ставки детям

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Рассмотрение законопроекта о запрете делать ставки детям, недееспособным и должникам по алиментам перенесли на осень, сообщил глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

"Перенесли, да", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос "Интерфакса" в понедельник.

На вопрос о том, примут ли законопроект, он сказал: "Вероятность высокая".

Законопроект №574853-8 был внесен в марте 2024 года сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким.

Он предполагает введение ответственности за принятие букмекерами ставок от несовершеннолетних, недееспособных и должников по алиментам в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.