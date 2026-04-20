В РСТ не получали данных о разрешении на въезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Туроператоры пока не получали официальной информации о том, что дети до 14 лет могут въезжать в Абхазию не по загранпаспорту, а по свидетельству о рождении, поэтому турпоток остается на уровне прошлого года, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Как сообщил 3 апреля первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на Абхазском международном экономическом форуме, Владимир Путин принял решение сохранить возможность въезда в Абхазию для детей до 14 лет по свидетельству о рождении на 2026-2027 годы. Однако официальной информации о том, когда вернется прежний порядок, туроператоры пока не получали. Соответственно, и турагенты, и туристы пока ориентируются на действующие правила", - сказал руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор компании "Турплатформа" Сергей Толчин.

Он оценивает продажи отдыха в Абхазии примерно на уровне прошлого года. "В этом году в Абхазии довольно прохладная весна. В этой связи и относительно небольшая активность, загрузка отелей на предсезонье невысокая. К тому же сейчас раннее бронирование уже закончилось, а текущие продажи только начинаются", - сообщил эксперт.

Директор по продукту "Мультитура" Евгения Кизей уточнила, что в начале апреля, как только президент Владимир Путин сообщил о разрешении детям въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении, продажи оживились.

"Однако если в начале месяца был всплеск спроса, то сейчас некое плато. Мы объясняем людям ситуацию, говорим, что ждем документального подтверждения, что оно точно будет, тем не менее, люди, конечно, звонят, волнуются, а мы не можем сказать им ничего конкретного. Правда, время есть - на майские праздники в Абхазию семейная публика едет меньше, так как погода еще прохладная, в этот период в основном покупают экскурсионные туры", - пояснила эксперт.

С 20 января 2026 года действует запрет на выезд в республику детей до 14 лет без загранпаспортов. В марте РСТ сообщал, что эта мера сократила бронирования туров в Абхазию на 10%, а часть туристов с детьми аннулировали брони, так как не захотели оформлять для них паспорта. Прошлым летом Абхазию с целью туризма посетили почти 1,7 млн российских граждан, что на 20% больше уровня 2024 года. Туроператоры сообщили о приросте организованного потока в среднем на 20-40%.