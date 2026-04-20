В РСТ не получали данных о разрешении на въезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Туроператоры пока не получали официальной информации о том, что дети до 14 лет могут въезжать в Абхазию не по загранпаспорту, а по свидетельству о рождении, поэтому турпоток остается на уровне прошлого года, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Как сообщил 3 апреля первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на Абхазском международном экономическом форуме, Владимир Путин принял решение сохранить возможность въезда в Абхазию для детей до 14 лет по свидетельству о рождении на 2026-2027 годы. Однако официальной информации о том, когда вернется прежний порядок, туроператоры пока не получали. Соответственно, и турагенты, и туристы пока ориентируются на действующие правила", - сказал руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор компании "Турплатформа" Сергей Толчин.

Он оценивает продажи отдыха в Абхазии примерно на уровне прошлого года. "В этом году в Абхазии довольно прохладная весна. В этой связи и относительно небольшая активность, загрузка отелей на предсезонье невысокая. К тому же сейчас раннее бронирование уже закончилось, а текущие продажи только начинаются", - сообщил эксперт.

Директор по продукту "Мультитура" Евгения Кизей уточнила, что в начале апреля, как только президент Владимир Путин сообщил о разрешении детям въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении, продажи оживились.

"Однако если в начале месяца был всплеск спроса, то сейчас некое плато. Мы объясняем людям ситуацию, говорим, что ждем документального подтверждения, что оно точно будет, тем не менее, люди, конечно, звонят, волнуются, а мы не можем сказать им ничего конкретного. Правда, время есть - на майские праздники в Абхазию семейная публика едет меньше, так как погода еще прохладная, в этот период в основном покупают экскурсионные туры", - пояснила эксперт.

С 20 января 2026 года действует запрет на выезд в республику детей до 14 лет без загранпаспортов. В марте РСТ сообщал, что эта мера сократила бронирования туров в Абхазию на 10%, а часть туристов с детьми аннулировали брони, так как не захотели оформлять для них паспорта. Прошлым летом Абхазию с целью туризма посетили почти 1,7 млн российских граждан, что на 20% больше уровня 2024 года. Туроператоры сообщили о приросте организованного потока в среднем на 20-40%.

РСТ Абхазия
В Минздраве зафиксировали рост детского ожирения в РФ

Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

 Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

Экс-министр сельского хозяйства Удмуртии стал фигурантом дела о наркотиках

Гражданку Германии задержали за подготовку теракта в Пятигорске

Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки БПЛА

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

Зампред правительства Новосибирской области Шинделов отправлен в отставку

Беспилотники атаковали морской порт Туапсе, есть погибший

 Беспилотники атаковали морской порт Туапсе, есть погибший

Тегеран готовит ответ на захват американскими военными судна под иранским флагом

Аэропорт Геленджика временно не обслуживает рейсы

 Аэропорт Геленджика временно не обслуживает рейсы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1777 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9054 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов