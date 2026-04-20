Поиск

Песков объяснил решение США продлить разрешение продажи российской нефти

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - США продлили разрешение на продажу российской нефти на фоне непростой ситуации на мировых энергетических рынках, возможности России по поставкам энергоресурсов трудно не принимать во внимание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. Рынки переживают сейчас не лучшие времена, и, конечно, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание", - сказал он журналистам.

Минфин США 18 апреля выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля.

В лицензии, опубликованной на сайте Минфина, отмечается что это разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года.

США Минфин Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минздраве зафиксировали рост детского ожирения в РФ

Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

Экс-министр сельского хозяйства Удмуртии стал фигурантом дела о наркотиках

Гражданку Германии задержали за подготовку теракта в Пятигорске

Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки БПЛА

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,8%

Зампред правительства Новосибирской области Шинделов отправлен в отставку

Беспилотники атаковали морской порт Туапсе, есть погибший

Тегеран готовит ответ на захват американскими военными судна под иранским флагом

Аэропорт Геленджика временно не обслуживает рейсы

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1777 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9054 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов