Песков объяснил решение США продлить разрешение продажи российской нефти

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - США продлили разрешение на продажу российской нефти на фоне непростой ситуации на мировых энергетических рынках, возможности России по поставкам энергоресурсов трудно не принимать во внимание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. Рынки переживают сейчас не лучшие времена, и, конечно, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание", - сказал он журналистам.

Минфин США 18 апреля выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля.

В лицензии, опубликованной на сайте Минфина, отмечается что это разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года.