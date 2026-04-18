Минфин США разрешил покупку некоторых грузов российской нефти

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Минфин США выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля.

В лицензии, опубликованной на сайте Минфина, отмечается что это разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года.

Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон больше не собирается выдавать подобного рода лицензии для нефти из РФ.