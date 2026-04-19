Трамп заявил, что решение Ирана вновь заблокировать Ормузский пролив вредит ему самому

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Решение властей Ирана вновь заблокировать движение судов по Ормузскому проливу навредит Тегерану, а не Вашингтону, заявил президент США Дональд Трамп.

"Иран недавно заявил, что закрывает Ормузский пролив. Это странно, потому что он и так закрыт из-за другой, американской, блокады. Они, сами того не осознавая, помогают нам и теряют из-за перекрытого пролива $500 млн в сутки", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, из-за перекрытия Ормузского пролива многие танкеры теперь направляются за нефтью в США.

Комментируя произошедшие ранее на выходных случаи с обстрелом судов в Ормузском проливе, Трамп назвал это нарушением условий прекращения огня. "Это было не очень-то хорошо", - добавил президент США.

Иранские власти в субботу объявили, что вновь перекрывают судоходство через Ормузский пролив в связи с тем, что США отказываются снять морскую блокаду Ирана.

Эту блокаду Трамп ввел как раз, чтобы добиться от Ирана открытия Ормузского пролива. Однако после того, как ранее на этой неделе движение через пролив было восстановлено, президент США заявил, что оставит американскую блокаду в силе до заключения соглашения с Тегераном по спорным вопросам. Эта блокада касается иранских портов и, вопреки нынешним утверждениям Трампа, не запрещает транзит через Ормузский пролив.

По утверждению иранской стороны, согласно условиям заключенного ранее в апреле перемирия с США, приостановить бои следовало, в частности, Израилю, ведущему боевые действия против ливанской группировки "Хезболла". Власти Израиля и США не соглашались с такой трактовкой.

Ранее на этой неделе Ливан и Израиль все же согласовали прекращение огня, после чего в пятницу Иран объявил о готовности открыть Ормузский пролив для судоходства. Однако уже к вечеру субботы Тегеран пересмотрел это решение.