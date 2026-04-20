В Петербурге в столкновении двух трамваев пострадали люди

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Красносельском районе Петербурга столкнулись два трамвая, шесть пассажиров получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.

"В 10:20 водитель трамвая, двигаясь по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого, столкнулся с другим трамваем", - сказано в сообщении.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что пострадали, предварительно, восемь пассажиров - они упали в салоне при торможении.

Организована проверка. Прокуратура Красносельского района Петербурга контролирует ее ход и результаты.