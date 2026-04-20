Херсонский чиновник ранен при атаке БПЛА

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В посёлке Великая Лепетиха Херсонской области в результате атаки беспилотников утром в понедельник ранен замглавы округа Дмитрий Толчеев, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Удар беспилотников пришёлся по жилому сектору. По предварительным данным, в атаке было задействовано не менее трёх дронов", - написал Сальдо в своем канале в Max в понедельник.

Он уточнил, что Толчеев доставлен в Геническую центральную районную больницу с тяжёлыми ранениями.