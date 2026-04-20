Ракету с кораблем "Прогресс МС-34" соберут на Байконуре 22 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Общая сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" состоится на космодроме Байконур 22 апреля, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"Общая сборка с носителем намечена на 22 апреля", - говорится в сообщении госкорпорации.

По ее данным, на космодроме в понедельник провели авторский осмотр корабля и выполнили комплекс операций по накатке головного обтекателя.

Пуск ракеты-носителя с космическим грузовиком к Международной космической станции (МКС) состоится 26 апреля, сообщали в "Роскосмосе".

"Прогресс МС-34" прибудет на МКС на смену "Прогрессу МС-32", который завершит свою миссию на орбите 21 апреля. По данным "Роскосмоса", в ночь на вторник "Прогресс МС-32" будет отстыкован от станции и затоплен в несудоходном районе южной части Тихого океана.