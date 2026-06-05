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Банк России обещает решения по теме скидок маркетплейсов к осени

Банк России обещает решения по теме скидок маркетплейсов к осени
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Власти до сентября проведут дополнительные дискуссии по регулированию подходов к установлению цены товаров на маркетплейсах в зависимости от способов оплаты, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"В рамках той работы, которая проводится, принято решение где-то до сентября провести дополнительные дискуссии. С учетом всех тех изменений, которые предложены, повторюсь, то, что мы с вами обсуждаем, это лишь малая часть той проблематики, которая сегодня есть в контексте электронных платформ. Но тем не менее обсудить все предлагаемые изменения, в том числе по финансовой части, и соответственно, к осени уже выйти с какими-то готовыми решениями", - сказал он.

На одной из сессий форума Чистюхин заявил, что ЦБ готов рассмотреть меморандум, который позволит убрать дискриминацию других финансовых организаций при оплате товаров и услуг на маркетплейсах. Вместе с тем он отметил, что меморандум имеет ряд минусов, в частности, в нем не предусмотрена ответственность за его неисполнение или неприсоединение.

"Мы изначально предлагали внести изменения в законодательство, но я согласен, можно пообсуждать, что это будет (...) В этом смысле, конечно, законодательство намного более жесткое и четкое, но имеет те же самые минусы: что уже сделали, потом не вырубишь, ну или, по крайней мере, тяжело будет вырубать, если что-то, где-то какая-то ошибка совершена", - сказал первый зампред ЦБ.

По словам Чистюхина, такие крупные платформы, как Ozon и Wildberries, не могут ограничивать расчеты или определять цену в зависимости от средства платежа. Он также заявил, что ЦБ приветствует открытый доступ к платежной инфраструктуре маркетплейсов.

"Этот подход ближе к тому, что реализует Ozon. И нам очень приятно, что коллеги нас услышали, ну, не на 100%, как мы это видели, но тем не менее это значимый шаг вперед, то, что они сделали. И конечно, нас категорически в этом плане не устраивала позиция Wildberries, но тут они сделали ход конем и объявили о партнерстве с ВТБ (ВТБ покупает 5% в дочернем банке РВБ - ИФ), и теперь выиграли немножко времени, потому что все теперь надеются, что коллеги из ВТБ, которые с нами имеют намного более плотные контакты и долгое взаимодействие, объяснят Wildberries, как вообще развиваются события", - заявил Чистюхин.

"Я очень надеюсь, что через какое-то время и Wildberries придет к тому же самому. То есть эта открытая модель может быть несколько другая, но они с ВТБ поймут, что невозможно всё это делать, извиняюсь, в один рот. Это не получается", - сказал он.

Чистюхин также отметил, что этот вопрос будет также находиться в поле зрения Федеральной антимонопольной службы. "Может быть, тогда и законодательство менять не придется, потому что ФАС отрегулирует всё на уровне уже тех возможностей, которые у них есть", - сказал он.

Подключиться к программе лояльности "зеленая цена" Ozon (наименьшая цена на товары при оплате со счета Озон банка) на коммерческих условиях с осени 2025 года могут любые российские банки. В таком случае банки-участники софинансируют дополнительные скидки для клиентов, которые платят за товары на Ozon их картами. Сейчас партнерами маркетплейса помимо его дочернего банка являются Совкомбанк и "МТС Деньги". Вскоре к ним добавятся еще два банка - ОТП банк и Роял кредит банк, сообщила на сессии вице-президент компании по связям с индустрией и спецпроектам Мария Заикина.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в свою очередь объяснил, что банк не присоединился к программе Ozon, так как это экономически невыгодно.

"До объявления партнерства с Wildberries банк ВТБ обсчитывал сценарий входа на площадку Ozon по "зеленой цене", и это коммерчески не окупалось", - сказал он на сессии.

Wildberries Банк России Владимир Чистюхин ВТБ Ozon ФАС РВБ
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