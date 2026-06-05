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Новак отметил "определенные отклонения" на внутреннем рынке нефтепродуктов

Новак отметил "определенные отклонения" на внутреннем рынке нефтепродуктов
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Внутренний рынок нефтепродуктов в целом сбалансирован, однако в отдельности возникают определенные отклонения, сообщил ИС "Вести" вице-премьер Александр Новак.

"Сегодня ситуация стабильная, но при этом, скажем так, есть определенные отклонения. Правительство в штабном режиме вместе с Минэнерго, с Федеральной антимонопольной службой, компаниями принимает все меры для того, чтобы внутренний рынок был обеспечен полностью нефтепродуктами, особенно с учетом сезонного спроса", - сказал Новак.

Он отметил, что в решении логистических проблем содействует Минтранс и РЖД.

Новак напомнил, что правительство уже приняло ряд решений для защиты внутреннего рынка топлива: запрет на экспорт бензина, авиакеросина.

Александр Новак РЖД Правительство Минэнерго Минтранс
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