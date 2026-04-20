Детское пюре HiPP, в котором нашли крысиный яд, не поставляется в Россию

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Овощное детское пюре HiPP, в котором, по данным СМИ, обнаружен крысиный яд, производится на заводе в Германии и не поставляется на территорию России, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор в связи с публикациями в СМИ об обнаружении крысиного яда в детском питании HiPP, произведенного на заводе в Германии, сообщает, что информация о его выявлении и поставках в РФ от компетентных органов Европейского союза, в том числе по Системе быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), а также по Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов ВОЗ (ИНФОСАН) в ведомство не поступала", - сообщили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что направили запрос в компанию ООО "Хипп Русь", где сообщили, что данная продукция в РФ не поставляется.

"По информации компании, продукт детского питания, овощное пюре "Морковь-картофель" в стеклянных банках, производимый на заводе "Hipp GmbH & Со. Produktion Кб" в Германии, не поставляется на территорию Российской Федерации. Роспотребнадзор также проверил все регистрационные и информационные базы", - заявили в ведомстве.

В целях охраны здоровья Роспотребнадзор рекомендовал учитывать информацию при планировании выезда в зарубежные страны и не приобретать данную продукцию.