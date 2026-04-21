Российский научный прибор для изучения лунной пыли установили на китайский аппарат

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский научный прибор "Пылевой мониторинг Луны" установлен на лунном китайском аппарате "Чанъэ-7", запуск которого запланирован на лето-осень текущего года, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН во вторник.

"Российский прибор "Пылевой мониторинг Луны" (ПмЛ-Ч7), созданный в ИКИ РАН, установлен на борт лунного посадочного аппарата "Чанъэ-7" (Chang'E 7, CNSA)", - говорится в сообщении.

По данным ИКИ РАН, прибор предназначен для исследования плазменно-пылевой экзосферы Луны. "Запуск миссии запланирован на лето-осень 2026 года", - сказано в сообщении.

"Предполагается изучать динамику электрического поля вблизи космического аппарата и оценивать взаимодействие лунной экзосферной плазмы с внешними воздействиями: ультрафиолетовым излучением, ионами, электронами солнечного ветра", - отметили в Институте.

По словам ученых, данный прибор создан на основе задела по проекту "Луна-25", он был включен в научную нагрузку лунного посадочного аппарата "Чанъэ-7" по соглашению между "Роскосмосом" и Китайской национальной космической администрацией.

В ИКИ РАН сообщили, что установка схожих приборов запланирована на российских миссиях "Луна-27.1" и "Луна-27.2" "Параллельные измерения по поверхностной плазменно-пылевой экзосферы на разных аппаратах, но одинаковыми приборами позволят верифицировать существующие модели поведения лунной пыли и, в конечном итоге, снизить риски будущих лунных миссий, связанные с ней", - сказано в сообщении.

В ИКИ РАН добавили, что продолжением эксперимента по изучению лунной пыли станет прибор LPDE-CE8, который планируется разместить на космическом аппарате в рамках китайской миссии "Чанъэ-8".

В декабре 2023 года в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации сообщили, что российскую научную аппаратуру для изучения Луны отправят на китайском аппарате "Чанъэ-7".

25 апреля в Институте космических исследований РАН сообщили, что два научных прибора института отобраны для намеченной на 2029 год китайской лунной миссии "Чанъэ-8".

11 августа 2025 года научный руководитель ИКИ РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый сообщал "Интерфаксу", что запуск межпланетной станции "Луна-27А" перенесен с 2028 на 2029 год, а"Луну-27Б" планируется запустить в 2030 году.