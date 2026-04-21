Медведев считает, что США не вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с РФ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Европе не стоит рассчитывать на активное вмешательство США в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с Россией, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Европейцам рассчитывать на активное вмешательство Штатов в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с Россией не стоит", - написал Медведев в своем канале в Max.

Он считает, что, несмотря на то, что в европейских странах взяли курс на милитаризацию своих экономик и "раздумывают над созданием в рамках Евросоюза нового военного блока" с приглашением туда Украины, сил у них недостаточно.

По его мнению, Вашингтон не вступится за Европу в случае гипотетического конфликта с Россией. "И дело отнюдь не в критическом отношении Трампа к европейцам и даже не в нынешнем конфликте с Ираном, на который уходят все силы США. Просто Вашингтону действительно не нужна Европа", - написал Медведев.