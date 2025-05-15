Менеджеры "Индивидуум принт" отправлены под домашний арест из-за книг с пропагандой ЛГБТ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в четверг избрал меру пресечения троим сотрудникам издательства "Индивидуум принт", задержанным по подозрению в распространении книг с пропагандой движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистской организацией).

"Судом в отношении Иванова Павла Викторовича, Вахляева Артема Андреевича и Протопопова Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток", - сообщили в суде.

Как уточнили в пресс-службе, суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства защиты об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий или иной, более мягкой.

Исполнительному директору ООО "Индивидуум Принт" Протопопову, директору по продажам издательства Иванову и менеджеру компании Вахляеву предъявлено обвинение по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По данным Следственного комитета России, в период с ноября 2023 по сентябрь 2024 обвиняемые издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. По данным ведомства, "они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более 1 тыс. экземпляров книг".

Как отметили в СКР, в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято более тысячи экземпляров запрещенной литературы.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", учредителем "Индивидуум принт" является издательство "ЭКСМО" со стопроцентной долей в уставном капитале (30 тыс. руб.).

Накануне вечером в СМИ появилась информация об обысках и допросах ряда сотрудников издательства "Эксмо" в рамках дела об ЛГБТ-пропаганде, а также о задержании директора по дистрибуции издательства Анатолия Норовяткина и еще нескольких человек.

В "Эксмо" сообщили "Интерфаксу", что правоохранители изъяли "материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books". Издательство "Эксмо" оказывает полное содействие следствию.

Позднее стало известно, что Норовяткин был отпущен после допроса в качестве свидетеля

В телеграм-канале Popcorn Books, в свою очередь, заявили, что издательство не в курсе сути обвинений, но всегда работало в рамках закона.