Поиск

Менеджеры "Индивидуум принт" отправлены под домашний арест из-за книг с пропагандой ЛГБТ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в четверг избрал меру пресечения троим сотрудникам издательства "Индивидуум принт", задержанным по подозрению в распространении книг с пропагандой движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистской организацией).

"Судом в отношении Иванова Павла Викторовича, Вахляева Артема Андреевича и Протопопова Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток", - сообщили в суде.

Как уточнили в пресс-службе, суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства защиты об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий или иной, более мягкой.

Исполнительному директору ООО "Индивидуум Принт" Протопопову, директору по продажам издательства Иванову и менеджеру компании Вахляеву предъявлено обвинение по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По данным Следственного комитета России, в период с ноября 2023 по сентябрь 2024 обвиняемые издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. По данным ведомства, "они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более 1 тыс. экземпляров книг".

Как отметили в СКР, в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято более тысячи экземпляров запрещенной литературы.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", учредителем "Индивидуум принт" является издательство "ЭКСМО" со стопроцентной долей в уставном капитале (30 тыс. руб.).

Накануне вечером в СМИ появилась информация об обысках и допросах ряда сотрудников издательства "Эксмо" в рамках дела об ЛГБТ-пропаганде, а также о задержании директора по дистрибуции издательства Анатолия Норовяткина и еще нескольких человек.

В "Эксмо" сообщили "Интерфаксу", что правоохранители изъяли "материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books". Издательство "Эксмо" оказывает полное содействие следствию.

Позднее стало известно, что Норовяткин был отпущен после допроса в качестве свидетеля

В телеграм-канале Popcorn Books, в свою очередь, заявили, что издательство не в курсе сути обвинений, но всегда работало в рамках закона.

Индивидуум принт Следственный комитет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Делегация РФ встретится в Долмабахче с главой МИД Турции в четверг

Что произошло за день: четверг, 15 мая

Российская делегация в Стамбуле направилась в Долмабахче

Российская делегация в Стамбуле направилась в Долмабахче

Источник заявил о вероятном переносе переговоров в Стамбуле на пятницу

Президент РФ назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза

Президент РФ назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза

В Роскомнадзоре заявили о кратком сбое в работе интернет-сервисов

Путин возглавил попечительский совет РАН

Мединский назвал задачей переговоров рано или поздно выйти на долгосрочный мир

Мединский назвал задачей переговоров рано или поздно выйти на долгосрочный мир

Российская переговорная делегация прибыла в консульство в Стамбуле

Мединский заявил о готовности обсуждать компромиссы на переговорах в Стамбуле

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });