Глава МВД РФ поблагодарил коллег из КНДР за участие военнослужащих в освобождении Курской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выразил благодарность руководству правоохранительного ведомства КНДР и высоко оценил подвиг корейских военнослужащих в связи с их участием в освобождении Курской области.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, глава российской полиции в рамках рабочей командировки встретился в Пхеньяне с министром общественной безопасности КНДР генерал-полковником Пан Ду Собом.

"Глава МВД России поблагодарил коллегу за твердую поддержку руководством КНДР специальной военной операции и участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что встреча "проходит в канун годовщины завершения операции по освобождению Курской области от ВСУ". "Бойцы КНДР плечом к плечу сражались с нашими военнослужащими, Россия высоко ценит и не забудет их подвиг", - подчеркнули в МВД.