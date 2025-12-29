Подразделения КНДР помогли в разминировании трех районов Курской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащие КНДР оказали помощь в разминировании Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в понедельник.

"Одновременно с решением боевых задач инженерное подразделение группировки проводит разминирование территорий Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области. Большую помощь в этом вопросе оказали подразделения корейских народов (КНДР - ИФ), - сказал Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.



