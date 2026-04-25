Володин поблагодарил руководство КНДР и корейский народ за помощь в освобождении Курской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ëн Воном выразил благодарность корейскому народу и руководству страны за помощь в освобождении захваченных ВСУ районов Курской области.

"Мы прибыли по поручению нашего президента Владимира Путина, и еще раз в этой связи хочется подчеркнуть чувство благодарности нашим корейским коллегам, товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, корейскому народу за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками", - сказал он на встрече.

Володин заявил, что в России будут бережно хранить память о погибших корейских военных.

Он отметил, что в Пхеньяне по инициативе Ким Чен Ына возведены Музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции, а также Мемориальный комплекс.

"Это памятник российско-корейскому боевому братству, над которым совместно работали специалисты России и КНДР", - сказал председатель Госдумы.

В этой связи Володин также высказал слова благодарности за то, как в КНДР бережно хранят память о советских солдатах и офицерах, освобождавших Корею.

По словам председателя Госдумы, в условиях постоянно растущих вызовов и угроз Россия и КНДР продолжают укреплять взаимодействие, в основе которого - принципы добрососедства, доверия, братской поддержки. "Мы опираемся на традиции, заложенные предыдущими поколениями", - подчеркнул он.

Ранее в субботу сообщалось, что Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР.