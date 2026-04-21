Закон о праве потерпевших снимать копии с материалов административных дел принят Госдумой

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон № 1077246-8, который разрешает потерпевшим по административным делам, в частности, водителям автомобилей, делать выписки из материалов дела и снимать необходимые им копии.

Закон вносит поправки в КоАП, которые "позволят кардинально изменить формальный подход к рассмотрению спорных ситуаций, которые нередко происходят с автолюбителями", говорил ранее один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

В КоАП сейчас установлено, что участники производства по делам об административных правонарушениях вправе знакомиться с материалами дела, говорится в пояснительной записке.

Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом административного судопроизводства РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Уголовным процессуальным кодексом предусмотрено, что лица, участвующие в деле, участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и защиты, а также их представители имеют право не только знакомиться с материалами дела, но и делать выписки, снимать копии.

"По сути, исходя из реальных жизненных ситуаций сегодня предусмотренная в КоАП возможность "знакомиться" с делом не позволяет потерпевшим водителям делать, к примеру, копии видеодоказательств, потому что в законе напрямую этого не прописано", - объяснял Нилов.

В связи с этим закон предусматривает право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела.

В числе авторов законопроекта депутаты от всех думских фракций: Александр Ющенко (КПРФ), Дмитрий Свищев (ЛДПР), Алексей Волоцков ("Единая Россия"), Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"), Владислав Даванков ("Новые люди").

Ярослав Нилов Госдума
