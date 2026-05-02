Закон о праве потерпевших снимать копии с материалов административных дел подписан президентом

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий потерпевшим по административным делам, в частности, водителям автомобилей, делать выписки из материалов дела и снимать необходимые им копии.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в КоАП, что "позволит кардинально изменить формальный подход к рассмотрению спорных ситуаций, которые нередко происходят с автолюбителями", сказал журналистам автор инициативы, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

В настоящее время КоАП РФ установлено, что участники производства по делам об административных правонарушениях вправе знакомиться с материалами дела, говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем Гражданским процессуальным кодексом РФ, Кодексом административного судопроизводства РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Уголовным процессуальным кодексом РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и защиты, а также их представители имеют право не только знакомиться с материалами дела, но и делать выписки, снимать копии.

"По сути, исходя из реальных жизненных ситуаций сегодня предусмотренная в КоАП возможность "знакомиться" с делом не позволяет потерпевшим водителям делать, к примеру, копии видеодоказательств, потому что в законе напрямую этого не прописано", - пояснил "Интерфаксу" Нилов.

В связи с этим закон предусматривает право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела.

В соавторстве с Ниловым выступили депутаты от всех думских фракций Александр Ющенко (КПРФ), Дмитрий Свищев (ЛДПР), Алексей Волоцков ("Единая Россия"), Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"), Владислав Даванков ("Новые люди").

