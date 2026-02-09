Поиск

Поправки о праве водителей снимать копии видеодоказательств одобрены к I чтению

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1077246-8, который разрешит потерпевшим по административным делам, в частности, водителям автомобилей, делать выписки из материалов дела и снимать необходимые им копии.

Законопроект содержит поправки к КоАП, что "позволит кардинально изменить формальный подход к рассмотрению спорных ситуаций, которые нередко происходят с автолюбителями", сказал журналистам один из авторов автор инициативы, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Сейчас КоАП устанавливает, что участники производства по делам об административных правонарушениях вправе знакомиться с материалами дела, говорится в пояснительной записке. При этом Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Арбитражный процессуальный кодекс и УПК предусматривают, что лица, участвующие в деле, участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и защиты, а также их представители имеют право не только знакомиться с материалами дела, но и делать выписки, снимать копии.

"По сути, исходя из реальных жизненных ситуаций сегодня предусмотренная в КоАП возможность "знакомиться" с делом не позволяет потерпевшим водителям делать, к примеру, копии видеодоказательств, потому что в законе напрямую этого не прописано", - пояснил "Интерфаксу" Нилов.

Поэтому законопроект предлагает изменить статьи главы 25 КоАП и предусмотреть право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела.

