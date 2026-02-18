Поправки о праве водителей снимать копии видеодоказательств одобрены в I чтении

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума одобрила в первом чтении законопроект № 1077246-8, который разрешит потерпевшим по административным делам, в частности, водителям автомобилей, делать выписки из материалов дела и снимать необходимые им копии.

Он вносит поправки в КоАП, что "позволит кардинально изменить формальный подход к рассмотрению спорных ситуаций, которые нередко происходят с автолюбителями", сказал ранее журналистам автор инициативы, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Сейчас в КоАП установлено, что участники производства по делам об административных правонарушениях вправе знакомиться с материалами дела, говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом административного судопроизводства, Арбитражным процессуальным кодексом, Уголовным процессуальным кодексом предусмотрено, что лица, участвующие в деле, участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и защиты, а также их представители имеют право не только знакомиться с материалами дела, но и делать выписки, снимать копии.

"По сути, исходя из реальных жизненных ситуаций сегодня предусмотренная в КоАП возможность "знакомиться" с делом не позволяет потерпевшим водителям делать, к примеру, копии видеодоказательств, потому что в законе напрямую этого не прописано", - говорил Нилов.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в ряд статей главы 25 КоАП и предусмотреть право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела.