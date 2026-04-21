Дума продлила мораторий на ограничение временного таможенного декларирования новым участникам ВЭД

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку, которая позволяет новым экспортерам до 1 января 2029 года применять механизм временного периодического таможенного декларирования. Соответствующую поправку группа депутатов внесла к законопроекту № 1120507-8 о реестре уполномоченных экономических операторов.

Речь идет о норме, которая запрещает использовать временное периодическое таможенное декларирование компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность менее одного года и совершившим менее 12 операций по ввозу или вывозу товаров. Это ограничение было приостановлено с ноября 2024 года, чтобы упростить работу участникам ВЭД в условиях перестройки логистических цепочек и выхода на новые рынки. Предполагалось, что мораторий будет действовать до 1 января 2027 года, принятый в третьем чтении закон продлевает его до 1 января 2029 года.

Временное периодическое декларирование позволяет экспортерам подавать предварительную декларацию с ориентировочными данными о количестве и стоимости товаров, а точные сведения уточнять уже после фактического вывоза. Механизм востребован при поставках сырьевых товаров, где объемы и цены определяются по факту отгрузки.

Законопроект о реестре уполномоченных экономических операторов правительство внесло в палату в январе 2026 года. Он устанавливает сроки и процедуру рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр УЭО.

Сейчас закон о таможенном регулировании не устанавливает сроки рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр УЭО, а также порядок принятия таких заявлений к рассмотрению и основания для отказа.

Закон вводит дифференцированные сроки рассмотрения заявлений в зависимости от характера изменений. Срок составит 30 календарных дней при изменении наименования УЭО или его ИНН, 70 дней - при изменении сведений о физических лицах из государств - членов ЕАЭС, являющихся акционерами УЭО с долей 10% и более, а также его учредителях, руководителях и главных бухгалтерах, 120 дней - при изменении сведений о сооружениях, помещениях и открытых площадках, используемых УЭО.

Также устанавливается пятидневный срок для принятия таможенным органом решения о рассмотрении заявления либо об отказе в его рассмотрении.

Законом закрепляется требование о подаче отдельного заявления по каждому случаю изменения сведений, а также уточняются основания для отказа во внесении изменений в реестр УЭО.

Кроме того, предлагается скорректировать основания исключения УЭО из реестра. Реорганизация в форме выделения одного или нескольких юридических лиц либо присоединения к УЭО другого юридического лица не будет являться основанием для утраты статуса уполномоченного экономического оператора.

"Следует отметить, что предусмотренные законопроектом сроки рассмотрения заявления о внесении изменений в реестр УЭО не окажут негативного влияния на деятельность УЭО, так как в период рассмотрения таможенным органом указанного заявления деятельность УЭО не приостанавливается", - говорилось в пояснительной записке.

Закон закрепляет, что при проверке сведений, которые уполномоченный экономический оператор обязан сообщать таможенным органам при их изменении (в том числе о наименовании, ИНН и иных данных), уполномоченный таможенный орган вправе принять решение о проведении таможенного контроля.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования.

Статус уполномоченного экономического оператора предоставляется компаниям, ведущим внешнеэкономическую или таможенную деятельность с подтвержденным объемом операций и отсутствием налоговой и таможенной задолженности.

Специальные упрощения для уполномоченных экономических операторов зависят от типа свидетельства. УЭО со свидетельством первого типа вправе рассчитывать на первоочередное оформление и выпуск товаров, выпуск товаров до подачи декларации, неприменение обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов при транзите и выпуске товаров, приоритетное проведение таможенного осмотра. Свидетельство второго типа дает право на временное хранение товаров на собственных объектах, проведение таможенного контроля и завершение транзита непосредственно на этих площадках, оформление товаров в таможенном органе, отличном от места их нахождения.

Свидетельство третьего типа объединяет весь объем специальных упрощений, предусмотренных для УЭО первого и второго типов.