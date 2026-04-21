Программа социальной газификации в России будет продолжаться

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Программа социальной газификации в России будет продолжаться, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.

"Это востребованная тоже программа, она не так уж и давно родилась, но дает хороший эффект", - сказал он, добавив, что средний уровень газификации по стране достиг 70-75%, а в ближайшие годы должен вырасти еще на 8,3 п.п.

"И где-то к 85% должен приблизиться к 2030 году", - сказал Путин.

По его словам, программа социальной газификации постоянно дополняется, например, начала распространяться на объекты социального, культурного значения.

"Программа, без всяких сомнений, будет продолжаться", - подчеркнул президент.

Владимир Путин
Новости по теме

В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

 В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

 Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 "Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Дума разрешила таможенникам уничтожать дроны для защиты своих объектов

Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

 Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

 Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

Медведев считает, что США не вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

 Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой
