Программа социальной газификации в России будет продолжаться

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Программа социальной газификации в России будет продолжаться, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.

"Это востребованная тоже программа, она не так уж и давно родилась, но дает хороший эффект", - сказал он, добавив, что средний уровень газификации по стране достиг 70-75%, а в ближайшие годы должен вырасти еще на 8,3 п.п.

"И где-то к 85% должен приблизиться к 2030 году", - сказал Путин.

По его словам, программа социальной газификации постоянно дополняется, например, начала распространяться на объекты социального, культурного значения.

"Программа, без всяких сомнений, будет продолжаться", - подчеркнул президент.