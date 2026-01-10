Поиск

Кабмин планирует выделить 1 млрд руб. на поддержку льготников в 2026 г. в рамках социальной газификации

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российское правительство планирует направить 1 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации в 2026 году.

Постановление о соответствующих изменениях в государственной программе "Развитие энергетики" подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Как и прежде, участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в субботу.

Уточняется, что всего в 2026 году на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации из федерального бюджета планируется направить 1 млрд рублей. Конкретная сумма будет сформирована по заявкам властей регионов.

В число граждан, получающих такую поддержку, входят следующие категории: многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.

В 2025 году на поддержку льготных категорий граждан в 55 регионов было направлено около 1 млрд рублей.

Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу.

