Кабмин выделит еще 1 млрд руб. на субсидии льготникам для социальной газификации

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет регионам еще 1 млрд рублей на субсидии льготным категориям населения по программе социальной газификации, сообщил в ходе заседания кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидия выделяется на приобретение и установку оборудования и подключения домов к газовым сетям. Такую поддержку получат льготные категории граждан, в их числе - ветераны боевых действий, участники СВО, многодетные семьи, люди с невысокими доходами, инвалиды I группы и другие.

Субсидии получат 56 регионов. Они смогут адресно направить средства жителям, нуждающимся в поддержке.

Свыше миллиона домовладений уже присоединились к единой системе газоснабжения в рамках программы, напомнил глава правительства.

Реализуемая "Газпромом" программа социальной газификации (догазификации) дает людям возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в городах, деревнях, поселках и садовых товариществах. Такие же условия предусмотрены для подключения к газоснабжению поликлиник, больниц, детских садов и школ.