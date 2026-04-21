Минпромторг обновит перечень для параллельного импорта с привязкой к Роспатенту

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Обновленный перечень товаров для параллельного импорта, в котором будут указаны не категории товаров, а включенные в реестр Роспатента наименования, находится на завершающей стадии регистрации в Минюсте и вскоре должен быть опубликован, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

"Он готов уже, сейчас мы работаем с Минюстом над его государственной регистрацией. Приказ содержит множество реестровых позиций. Это не изменения, а именно новый приказ. Поэтому, конечно, коллегам требуется время, чтобы его изучить", - сказал он.

"Проделана большая работа по переформатированию самого документа. Теперь он содержит ссылки на конкретные реестровые записи в Роспатенте. Это позволит ввести еще более прозрачную систему прослеживания импорта - по товарным знакам", - добавил чиновник.

По словам Чекушова, наряду с изменением принципа формирования перечня, в него будут также внесены корректировки с точки зрения наполнения, однако они не будут значительными.

"Мы сейчас фиксируем существенное снижение количества предложений по изменению перечня. Если раньше таких предложений было достаточно для того, чтобы примерно раз в квартал, раз в 3-4 месяца такие изменения выходили, то сейчас эта активность снизилась", - отметил замглавы Минпромторга.

После вступления в силу нового приказа о параллельном импорте Минпромторг планирует "несколько месяцев посмотреть вместе с Федеральной таможенной службой, как будет работать эта система", задача "не торопиться с корректировкой перечня брендов, а именно отработать новую систему в привязке к конкретному товарному знаку", объяснил Чекушов.

Ранее в апреле глава Минпромторга Антон Алиханов сказал, что объем параллельного импорта стабилизировался на уровне $1-1,5 млрд в месяц и, как ожидают в министерстве, сохранится на этом уровне до конца 2026 года.

В 2025 году среднемесячный объем параллельного импорта в Россию, по данным Минпромторга, составил $1,9 млрд рублей. Совокупный объем ввоза товаров в страну по этому механизму за 2025 год сложился на уровне $23,1 млрд.

Антон Алиханов Минпромторг Минюст Роспатент Роман Чекушов ФТС
