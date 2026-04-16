Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Объем параллельного импорта в Россию стабилизировался на уровне $1-1,5 млрд в месяц и, как ожидают в Минпромторге, сохранится на этом уровне до конца 2026 года.

"Многие продукты мы начинаем производить в стране, и нам уже не интересно, чтобы был вот этот такой неконкурентный механизм параллельного импорта. Но думаю, что совсем его, скажем так, отменять пока еще рано, да и не нужно. Там есть позиции, которые нам все еще интересны. Поэтому я думаю, что где-то $1-1,5 млрд в месяц объем импорта ежемесячного будет сохраняться и в этом году", - сообщил телеканалу "Россия 24" глава министерства Антон Алиханов.

В январе 2026 года, по его данным, параллельный импорт был равен примерно $1 млрд.

Как сообщал ранее Минпромторг, в 2025 году среднемесячный объем параллельного импорта в страну составил $1,9 млрд. Совокупный объем ввоза товаров по этому механизму в 2025 году сложился на уровне $23,1 млрд.

В конце января 2026 года Минэкономразвития сообщало, что планируется подготовить постоянно действующий механизм параллельного импорта, выработав критерии, на основании которых будут определяться категории товаров, подпадающих под параллельный импорт. Одним из таких критериев может стать отсутствие у правообладателя деятельности в России, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

Сейчас перечень товаров для параллельного импорта утверждает Минпромторг, при этом основным принципом является отказ правообладателя от работы в России и отсутствие аналогов его продукции на внутреннем рынке. Механизм точечного применения режима международного исчерпания прав (позволяет импортировать продукцию без согласия правообладателя после старта продаж в любой другой стране мира) был введен в России как антисанкционная мера в 2022 году и с тех пор ежегодно продлевался.

Как сообщал в январе журналистам Решетников, сейчас речь идет "о придании существующей модели (когда Минпромторг определяет перечень товаров для параллельного импорта) постоянный характер". "То есть параллельный импорт по-прежнему будет применяться избирательно и касаться ограниченной и управляемой товарной номенклатуры. Критерии для определения этих категорий товаров будут дополнительно проработаны с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", - пояснял он.