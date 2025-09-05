Минпромторг РФ продолжает фиксировать снижение объемов параллельного импорта

За последние два месяца поставки составили $1,5-1,4 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ продолжает фиксировать снижение объемов параллельного импорта, планирует донастроить механизм, чтобы усилить контроль над ввозимой продукцией, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

"Настолько устойчивый тренд по снижению объемов поставки продукции в рамках механизма параллельного импорта, что он своей стабильностью немножко стал неожиданным для меня. За последние два месяца это $1,5-1,4 млрд. Если вы помните, у нас было $2,5 млрд средний объем по месяцу", - сказал он.

"Тренд очень устойчивый. Я думаю, что он продолжится", - добавил Чекушов, отметив, что в связи с этим нет смысла увеличивать номенклатуру, подпадающую под параллельный импорт.

В августе Минпромторг опубликовал проект очередных изменений в перечень товаров для параллельного импорта. Документ предполагает исключение из перечня некоторых видов горнорудного оборудования, бытовой химии, комплектующих для спецтехники.

Замглавы Минпромторга также сообщил, что министерство планирует совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) усилить контроль над ввозимой по параллельному импорту продукцией за счёт включения в перечень не названий брендов, а реестровых записей Роспатента.

"Мы сейчас делаем большую работу совместно с Федеральной таможенной службой, решение уже на выходе. Мы чуть изменим механизм применения параллельного импорта, и привязка будет в нашем приказе к конкретной реестровой записи в Роспатенте. Это обеспечит полную интегрированную прозрачность товара, его происхождения и при пересечении таможенной границы, и при обороте внутри страны. Когда есть номер реестровой записи, мы точно этот бренд можем отследить - есть он в приказе или нет. Сейчас это просто перечень брендов", - пояснил Чекушов.

"Я думаю, что до конца года мы новый механизм финализируем, и это позволит нам однозначно толковать применение нашего приказа при ввозе продукции на территорию Российской Федерации и при ее обороте внутри страны", - сообщил он, добавив, что новый принцип формирования перечня товаров для параллельного импорта может заработать с 2026 года.