Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним ряда брендов из недружественных стран не приведет к сокращению ассортимента этой техники на внутреннем рынке России и создаст спрос на отечественную продукцию, прокомментировал Минпромторг вступление в силу изменений в приказ о параллельном импорте.

Согласно документу, утвержденному 26 ноября 2025 года и вступающему в силу через шесть месяцев, то есть с 27 мая 2026 года, через механизм параллельного импорта в Россию нельзя будет ввозить компьютеры и комплектующие брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и ряд других. Еще ранее в 2025 году из перечня для параллельного импорта были выведены ноутбуки HP и Fujitsu.

"Аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня "параллельного импорта", представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Таким образом, исключение данных позиций (компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и системы хранения данных) из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заявили в Минпромторге.