Поиск

Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним ряда брендов из недружественных стран не приведет к сокращению ассортимента этой техники на внутреннем рынке России и создаст спрос на отечественную продукцию, прокомментировал Минпромторг вступление в силу изменений в приказ о параллельном импорте.

Согласно документу, утвержденному 26 ноября 2025 года и вступающему в силу через шесть месяцев, то есть с 27 мая 2026 года, через механизм параллельного импорта в Россию нельзя будет ввозить компьютеры и комплектующие брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и ряд других. Еще ранее в 2025 году из перечня для параллельного импорта были выведены ноутбуки HP и Fujitsu.

"Аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня "параллельного импорта", представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Таким образом, исключение данных позиций (компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и системы хранения данных) из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заявили в Минпромторге.

Acer HP Samsung Toshiba Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

 Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

 АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

 Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

Экс-начальник Войск РХБ защиты ВС РФ Станислав Петров скончался в Москве

Путин продлил срок госслужбы главе Росфинмониторинга Чиханчину еще на год

Суд о взыскании имущества Руслана Цаликова на 7 млрд рублей начнется 13 мая

Путин поддержал желание главы Мордовии идти на выборы, пожелал успехов

 Путин поддержал желание главы Мордовии идти на выборы, пожелал успехов

Бутягин продолжит раскопки в Крыму

Генпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшоры

Суд наложил обеспечительный арест на все имущество бизнесмена Мошковича
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2032 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9230 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов