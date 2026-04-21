Отдельные дома с вертикальной разводкой отопления разрешат не оснащать теплосчетчиками

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1212352-8, который позволит застройщикам не оснащать дома с вертикальной разводкой системы отопления индивидуальными приборами учета тепловой энергии, если такой технической возможности нет.

В действующей редакции закона "Об энергосбережении", многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после строительства или реконструкции, обязаны оснащаться индивидуальными приборами учета тепловой энергии безусловно, тогда как для домов, вводимых после капитального ремонта, это требование действует лишь при наличии технической возможности.

Поправка распространяет оговорку о технической возможности на все три случая: строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

"Помещения в многоквартирных домах с вертикальной разводкой системы отопления могут быть оборудованы иными средствами измерения объема тепловой энергии, не являющимися индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но позволяющими определять объем потребленной тепловой энергии и применять результат измерения такого объема в расчетах размера платы за предоставленную коммунальную услугу по отоплению", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов, предлагаемое законопроектом регулирование для многоквартирных домов с вертикальной разводкой системы отопления устранит неоднозначное толкование нормы в законодательстве об энергосбережении и одновременно сохранит тенденцию, направленную на повышение энергетической эффективности существующего жилищного фонда.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.