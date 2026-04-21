Глава Минсельхоза пообещала предпочтения дружественным странам при экспорте товаров АПК

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия в экспорте продукции АПК будет отдавать преимущество дружественным странам, сообщила пресс-служба Минсельхоза после заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам, на котором глава министерства Оксана Лут представила национальный доклад о карантинном фитосанитарном состоянии территории России в 2025 году.

"Мы продолжим развивать экспортный потенциал, ориентируясь прежде всего на рынки дружественных государств", - заявила министр.

Как отметила Лут, отечественное продовольствие пользуется устойчивым спросом, зарубежные партнеры высоко оценивают российскую систему фитосанитарного надзора, которая гарантирует качество и безопасность продукции. Сейчас продукция российского АПК поставляется в 160 стран, объемы стабильно превышают $40 млрд.

Комментируя итоги работы Россельхознадзора в сфере фитосанитарии, Лут отметила, что в 2025 году было обследовано порядка 300 млн га земель, ликвидировано свыше 2,5 тыс. карантинных фитосанитарных зон площадью более 6,5 млн га.

"С прошлого года при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий используются беспилотники, что позволяет повышать оперативность и качество мониторинга. В условиях постоянно растущих рисков работа службы остается критически важной для продовольственной безопасности страны, а также развития экспортного потенциала АПК", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор Минсельхоз Оксана Лут Госдума
В "Эксмо" отрицают иностранное финансирование

 В "Эксмо" отрицают иностранное финансирование

Бастрыкин поручил проверить детские книги Остера на предмет сомнительных установок

 Бастрыкин поручил проверить детские книги Остера на предмет сомнительных установок

 В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

 Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

 В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

 Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты
