Глава Минсельхоза пообещала предпочтения дружественным странам при экспорте товаров АПК

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия в экспорте продукции АПК будет отдавать преимущество дружественным странам, сообщила пресс-служба Минсельхоза после заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам, на котором глава министерства Оксана Лут представила национальный доклад о карантинном фитосанитарном состоянии территории России в 2025 году.

"Мы продолжим развивать экспортный потенциал, ориентируясь прежде всего на рынки дружественных государств", - заявила министр.

Как отметила Лут, отечественное продовольствие пользуется устойчивым спросом, зарубежные партнеры высоко оценивают российскую систему фитосанитарного надзора, которая гарантирует качество и безопасность продукции. Сейчас продукция российского АПК поставляется в 160 стран, объемы стабильно превышают $40 млрд.

Комментируя итоги работы Россельхознадзора в сфере фитосанитарии, Лут отметила, что в 2025 году было обследовано порядка 300 млн га земель, ликвидировано свыше 2,5 тыс. карантинных фитосанитарных зон площадью более 6,5 млн га.

"С прошлого года при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий используются беспилотники, что позволяет повышать оперативность и качество мониторинга. В условиях постоянно растущих рисков работа службы остается критически важной для продовольственной безопасности страны, а также развития экспортного потенциала АПК", - говорится в сообщении.