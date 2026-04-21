Над Севастополем сбито пять беспилотников

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пяти сбитых дронах над территорией города во вторник.

"В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

По информации губернатора, никто не пострадал.

Также спасательная служба Севастополя зафиксировала, что осколками сбитого БПЛА посекло два автомобиля, уточнил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Более 70 граждан РФ эвакуированы из Бейрута в Москву

В "Эксмо" отрицают иностранное финансирование

Что произошло за день: вторник, 21 апреля

Пресс-служба мессенджера Мах рекомендовала выключать VPN для его корректной работы

Бастрыкин поручил проверить детские книги Остера на предмет сомнительных установок

Чебесков подтвердил обсуждение введения дублирования банковских смс-ок через Мах

В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

Подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами

Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

