Над Севастополем сбито пять беспилотников
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пяти сбитых дронах над территорией города во вторник.
"В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города", - написал Развожаев в своем канале в Мах.
По информации губернатора, никто не пострадал.
Также спасательная служба Севастополя зафиксировала, что осколками сбитого БПЛА посекло два автомобиля, уточнил губернатор.