Над Севастополем сбито пять беспилотников

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пяти сбитых дронах над территорией города во вторник.

"В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

По информации губернатора, никто не пострадал.

Также спасательная служба Севастополя зафиксировала, что осколками сбитого БПЛА посекло два автомобиля, уточнил губернатор.