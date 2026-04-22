Обломки беспилотников повредили несколько зданий на Кубани

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА повредили несколько зданий в Приморско-Ахтарске, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"На одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор", - отмечается в сообщении штаба в Max.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

В ночь на 20 апреля беспилотники атаковали Туапсе. Один человек погиб, еще один пострадал. В городе было повреждено остекление в трех частных и семи многоквартирных домах, а также в четырех соцобъектах и трех административных зданиях. Из-за падения обломков БПЛА была повреждена газовая труба, произошло возгорание в порту.