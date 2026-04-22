Поиск

Три воздушные цели уничтожены над Севастополем

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о трех сбитых целях над территорией города в среду.

"По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

По его информации, спасательные службы Севастополя сообщили, что гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее Развожаев сообщал о пяти сбитых дронах над территорией города вечером во вторник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спасатели эвакуируют тела погибших в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии

 Спасатели эвакуируют тела погибших в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии

Шторм с девятиметровыми волнами ожидается у Командорских островов

Обломки беспилотников повредили несколько зданий на Кубани

Более 70 граждан РФ эвакуированы из Бейрута в Москву

В "Эксмо" отрицают иностранное финансирование

 В "Эксмо" отрицают иностранное финансирование

Что произошло за день: вторник, 21 апреля

Пресс-служба мессенджера Мах рекомендовала выключать VPN для его корректной работы

Бастрыкин поручил проверить детские книги Остера на предмет сомнительных установок

 Бастрыкин поручил проверить детские книги Остера на предмет сомнительных установок

Чебесков подтвердил обсуждение введения дублирования банковских смс-ок через Мах

В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

 В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс
