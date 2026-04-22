Три воздушные цели уничтожены над Севастополем

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о трех сбитых целях над территорией города в среду.

"По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

По его информации, спасательные службы Севастополя сообщили, что гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее Развожаев сообщал о пяти сбитых дронах над территорией города вечером во вторник.