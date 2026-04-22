Российские военные за сутки уничтожили свыше ста пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие из состава группировок "Запад, "Север", "Восток" и "Южная" в течение минувших суток уничтожили в зоне специальной военной операции 106 пунктов управления беспилотной авиацией и несколько станций спутниковой связи Starlink украинской армии, сообщили в среду официальные представители группировок российских войск.

"Вскрыты и уничтожены 47 пунктов БПЛА, станция спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам начальника пресс-центра группировки "Север" Василия Межевых, за сутки обнаружены и поражены 44 пункта управления беспилотной авиацией противника.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов сообщил, что "в течение суток противник потерял четыре станции спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотной авиацией".

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи и БПЛА, пять наземных робототехнических комплексов. Поражено четыре пункта управления БПЛА", - сказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 апреля 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ
 Два человека могут находиться под завалами частично обрушившегося дома в Сызрани

 Спасатели эвакуируют тела погибших в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии

 В "Эксмо" отрицают иностранное финансирование

