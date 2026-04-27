Российские военные за сутки уничтожили более ста пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Южная", "Север" и "Восток" за сутки уничтожили 112 пунктов управления беспилотниками армии Украины, заявили российские военные в понедельник.

Военнослужащими группировки "Запад" уничтожены 46 пунктов управления БПЛА, станция спутника связи Starlink, 12 наземных робототехнических комплексов, 50 беспилотников и 74 тяжелых боевых квадрокоптера, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов сообщил, что в течение суток армия Украины потеряла склад материальных средств, три станции спутниковой связи Starlink, 29 беспилотников и 30 пунктов управления беспилотной авиации.

Представитель группировки войск "Север" Василий Межевых заявил об уничтожении за сутки 34 пункта управления БПЛА и 53 беспилотников.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 17 антенн связи и БПЛА, шесть терминалов Starlink, четыре наземных робототехнических комплекса. Поражено два пункта управления БПЛА, а также 62 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Также, по его данным, военнослужащими группировки сбито 14 украинских беспилотников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 апреля 2026 года Военная операция на Украине
