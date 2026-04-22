Беспилотник сбит над Пензенской областью

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - БПЛА сбит над Пензенской областью в ночь на среду, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны РФ на территории Пензенской области сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем канале в Мах.

На месте работают службы экстренного реагирования, добавил губернатор.

Ранее Росавиация сообщала о введении, а затем отмене временных ограничений в аэропорту Пензы.