Аэропорт Пензы снова ограничил работу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Пензенской области ввели режим воздушных ограничений - план "Ковер", сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Об ограничении для аэропорта в 8:36 сообщила и Росавиация.

Такие же ограничения в Пензенской области вводили поздно вечером в среду и отменили в четверг утром. Мельниченко сообщал, что на территории Пензенской области средствами РЭБ подавлена работа беспилотного летательного аппарата, который упал на землю недалеко от населенного пункта. Пострадавших и разрушений нет.