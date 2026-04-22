Число пострадавших при обрушении подъезда в Сызрани превысило 10 человек

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - По предварительной информации, более 10 человек пострадали в результате частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"По предварительной информации, в результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются. Также проводится обследование и разбор завалов на месте происшествия. "Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника", - добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в среду результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома.