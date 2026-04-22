Губернатор сообщил, что обрушение подъезда в Сызрани произошло из-за атаки БПЛА

Атака БПЛА на Самарскую область продолжается

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Частичное обрушение подъезда произошло в Сызрани в результате атаки БПЛА на Самарскую область, из-под завалов спасены четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На месте работают поисково-спасательные отряды. Из под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребёнок", - говорится в сообщении.

Он также уточнил, что на месте работают девять бригад скорой помощи, три бригады центра медицины катастроф. Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Атака БПЛА на Самарскую область продолжается", - отметил глава региона.

В аэропорту Самары введены временные ограничения.

Утром в среду об обрушении подъезда многоквартирного жилого дома в Сызрани сообщила пресс-служба МЧС РФ.