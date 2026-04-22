Проект о расширении перечня систем для аутентификации при проходе на стратегические объекты принят в I чтении

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании действующего порядка использования биометрических персональных данных физических лиц для прохода на территории организаций.

Проектом закона (1131094-8) предлагается установить, что проход на территории стратегически важных объектов (оборонно-промышленного, атомного энергопромышленного, ядерного оружейного, химического, топливно-энергетического комплексов, помещения, предназначенные для обработки и хранения сведений, составляющих государственную тайну) может осуществляться не только с использованием единой биометрической системы, но и посредством собственных информационных систем аккредитованных государственных органов, Центрального банка РФ (в случае прохождения им аккредитации) или аккредитованных организаций.

Аккредитованным государственным органам, Банку России, государственным корпорациям и иным аккредитованным организациям при обеспечении прохода своих сотрудников и посетителей на объекты критической информационной инфраструктуры первой или второй категории значимости предоставляется право использовать собственные информационные системы.

Также государственным органам, Центральному банку РФ, государственным корпорациям и иным организациям при обеспечении прохода сотрудников или посетителей на объекты критической информационной инфраструктуры третьей категории значимости или без такой категории предоставляется право использовать собственные информационные системы.