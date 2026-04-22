Проект о расширении перечня систем для аутентификации при проходе на стратегические объекты принят в I чтении

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании действующего порядка использования биометрических персональных данных физических лиц для прохода на территории организаций.

Проектом закона (1131094-8) предлагается установить, что проход на территории стратегически важных объектов (оборонно-промышленного, атомного энергопромышленного, ядерного оружейного, химического, топливно-энергетического комплексов, помещения, предназначенные для обработки и хранения сведений, составляющих государственную тайну) может осуществляться не только с использованием единой биометрической системы, но и посредством собственных информационных систем аккредитованных государственных органов, Центрального банка РФ (в случае прохождения им аккредитации) или аккредитованных организаций.

Аккредитованным государственным органам, Банку России, государственным корпорациям и иным аккредитованным организациям при обеспечении прохода своих сотрудников и посетителей на объекты критической информационной инфраструктуры первой или второй категории значимости предоставляется право использовать собственные информационные системы.

Также государственным органам, Центральному банку РФ, государственным корпорациям и иным организациям при обеспечении прохода сотрудников или посетителей на объекты критической информационной инфраструктуры третьей категории значимости или без такой категории предоставляется право использовать собственные информационные системы.

ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

Тела двух человек извлекли из-под завалов разрушенного подъезда в Сызрани

