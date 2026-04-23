В Иваново горит кровля производственного здания на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание на кровле производственного здания на площади 1 тыс. кв. м в Иваново, сообщили в ГУ МЧС России по Ивановской области утром в четверг.

"По прибытии установлено, что произошло возгорание на кровле производственного здания. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", - говорится в канале ведомства в мессенджере Мах.

К тушению привлечены 46 человек и 17 единиц техники, добавили в МЧС.