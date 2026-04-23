Женщина и двое детей погибли на пожаре в Новосибирской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в деревне Колбаса Кыштовского района Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 05:32 по местному времени (01:32 по Москве).

"Первыми прибыли местные добровольные пожарные. К этому моменту бревенчатый дом на улице Зеленая горел по всей площади. Во время разбора завалов огнеборцы МЧС России обнаружили трех погибших. В огне погибли женщина 1999 года рождения и двое детей - 2021 и 2023 годов рождения", - говорится в сообщении.

Еще один мужчина госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Предварительно площадь пожара составила 72 кв. м. К борьбе с огнем привлекались 12 человек и 4 единицы техники, в том числе добровольная пожарная команда.

СУ СКР по региону сообщает, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Прокуратура региона проводит проверку в связи с пожаром.

Новосибирская область СКР
 Превышение ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано у горящего морского терминала в Туапсе
