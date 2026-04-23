Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует умеренно позитивную динамику на фоне нового витка роста мировых цен на нефть из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2771,08 пункта (+0,34%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,6%.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,1%), Сбербанка (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%) и Сбербанка (+0,4%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

Инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 апреля составила 0,01% после 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил в среду Росстат. Исходя из данных за 20 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 апреля замедлилась до 5,68% с 5,77% на 13 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 5,77% с 5,86% на 13 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года.

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Некоторые эксперты не исключают сохранения ставки на уровне 15% годовых, хотя допускают, что "на столе" будет и нестандартный шаг в 25 базисных пунктов. Лишь малая часть экономистов ждет, что ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 14% годовых.

Банк России ранее отмечал, что в марте сложился широкий консенсус в пользу снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 15% годовых. При этом в ходе дискуссии отдельные участники обсуждения также высказывали аргументы за снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (до 14,5% годовых) и за сохранение ставки.

Мировые цены на нефть 23 апреля утром продолжают подрастать после заметного повышения накануне, составившего в среднем около 3,5%, на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 увеличилась на 1,44%, до $103,38 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,76%, до $94,6 за баррель.

Разблокирование Ормузского пролива невозможно до тех пор, пока имеют место нарушения режима прекращения огня, согласованного Тегераном и Вашингтоном, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Открытие Ормузского пролива невозможно при грубом нарушении режима прекращения огня", - написал он в среду в соцсети Х. По словам Галибафа, "полное прекращение огня имеет смысл только тогда, когда его не нарушают морская блокада и взятие в заложники мировой экономики".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь написал в соцсети X, что "нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями для честных переговоров". Он подчеркнул, что Иран по-прежнему выступает за диалог для разрешения разногласий. "Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречие между заявлениями и действиями", - добавил он, обращаясь к США.

Вашингтон не торопит Тегеран с заключением сделки, четких временных рамок касательно режима прекращения огня и согласования новой даты переговоров с Ираном нет, заявил президент США Дональд Трамп. "Нет никакого давления относительно сроков для этого", - сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, сообщения "об окне в три-пять дней" являются "ложными". "Люди говорят, что я хочу поскорее закончить это (конфликт - ИФ) из-за промежуточных выборов (в Конгресс США - ИФ), это неправда", - добавил Трамп, пояснив, что американская администрация хочет "заключить выгодную для американского народа сделку".

Президент США полагает, что американская морская блокада иранских портов "пугает" иранцев "даже сильнее, чем бомбардировки". "Их бомбили годами, но блокаду они ненавидят", - отметил Трамп.

Переговоры Соединенных Штатов с Ираном по мирному соглашению сосредоточены исключительно на его ядерной проблеме, заявила журналистам в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент США очень четко обозначил свои "красные линии": Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу, чтобы угрожать Соединенным Штатам и нашим союзникам, и они должны передать обогащенный уран, который находится в их распоряжении", - сказала Левитт.

"Хотя благодаря успеху операции "Полуночный молот" добыча урана практически закончилась, для президента важно, чтобы они передали этот обогащенный уран", - отметила она, имея в виду удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

При этом, как отмечают американские СМИ, примечательно, что Левитт не упомянула о ракетной программе Ирана и поддержке его зарубежных прокси, что, по мнению Израиля, также должно быть частью любой сделки с Тегераном.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости эмитентов и продолжали следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном, однако Тегеран после захвата своего сухогруза американскими военными задержал два судна в районе Ормузского пролива и сопроводил их к иранскому берегу. Между тем в Исламабаде сохраняют повышенные меры безопасности на случай, если эти страны решат провести переговоры в пакистанской столице, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренное снижение (-0,57%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 23 апреля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг также наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи, материкового Китая, Австралии, Гонконга и Японии опускаются на 0,4-1,1%.