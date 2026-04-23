В России впервые проведена онлайн-выплата наследства

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Первая в России выдача наследства с банковского счета без посещения отделения прошла в Москве, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

"20 апреля в Москве прошла первая выдача наследства со счета в банке без посещения отделения. Весь процесс пилотного запуска - от запроса до перечисления денег - занял 20 минут", - заявили в пресс-службе палаты.

В настоящее время сервис доступен клиентам Сбера. Для его использования в приложении "СберБанк Онлайн" следует выбрать опцию "Получить наследство", загрузить электронное свидетельство о праве на наследство из "Госуслуг" и дать согласие на передачу данных. Как только документ проверят, клиенту придёт уведомление, останется только выбрать счёт, и деньги мгновенно будут зачислены.

В ФНП отметили, что на следующих этапах предусматривается подключение других банков-участников, а также выдача машиночитаемых свидетельств на другое имущество, включенное в наследство, - ценные бумаги, недвижимость.

Сервис запущен в рамках проекта "Цифровое наследство", который реализовывают Федеральная нотариальная палата, Сбер, Аналитический центр при правительстве РФ, Банк России и Минцифры.

"Проект "Цифровое наследство" - это один из актуальных и полезных результатов взаимодействия нотариата с ведомствами, банками и другими партнерами. Сегодня онлайн-инструменты ускоряют и упрощают совершение юридически значимых действий, при этом сохраняется важнейшая традиционная компетенция нотариата - гарантия участникам гражданского оборота надежной защиты их прав и имущественных интересов", - отметил президент ФНП Константин Корсик.

Федеральная нотариальная палата Сбербанк
