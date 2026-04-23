Совбез РФ обвинил Литву в создании очага напряженности рядом с Калининградской областью

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Руководство Литвы продолжает курс на дальнейшую милитаризацию страны, наращивает численность национальных вооруженных сил, это создает очаг напряженности у границ Калининградской области, заявили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ в четверг.

"Военно-политическое руководство Литвы, невзирая на экономические и социальные проблемы внутри страны, прикрываясь риторикой о "российской угрозе", продолжает курс на дальнейшую милитаризацию страны под лозунгом внесения вклада в усиление "восточного фланга НАТО", создавая очаг напряженности у границ Калининградской области Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным Совбеза, решение о создании 1-й литовской дивизии было принято еще в 2023 году, а достижение ее полной оперативной готовности предполагается в 2030 году.

"Офицеры штаба дивизии прошли подготовку в Германии и проверку на готовность к самостоятельному управлению соединением в ходе учений. По мнению военно-политического руководства Литвы, теперь дивизия "готова выполнять задачи НАТО на своем участке фронта", - заявили в пресс-службе.

Согласно сообщению, к 2030 году в состав литовской дивизии планируется включить пехотную бригаду, артиллерийский полк, полк ПВО и разведывательный батальон.

"Предполагается, что в рамках реализации программы поэтапного наращивания численности национальных вооруженных сил общая численность дивизии к 2030 году составит 20 тыс. военнослужащих. На формирование, оснащение и обеспечение функционирования этого соединения предусматривается направить около 70 процентов оборонного бюджета страны", - заявили в СБ РФ.