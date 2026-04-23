Министр обороны Китая посетит РФ и Киргизию 23-28 апреля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Китая Дун Цзюнь с 23 по 28 апреля посетит Россию и Киргизию, сообщили в министерстве обороны КНР.

"Китайский министр обороны Дун Цзюнь посетит Россию и Кыргызстан по приглашению этих стран с 23 по 28 апреля и примет участие во встрече министров обороны ШОС в Бишкеке", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи ШОС китайский министр выступит с речью и обсудит с главами делегаций других стран международные и региональные вопросы, а также сотрудничество в сферах обороны и безопасности.