Минобороны заявило об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил в 138 районах.