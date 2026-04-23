Путин в Москве в четверг проведет переговоры с президентом Киргизии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров встретятся в Москве в четверг, ожидается длительное общение, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня состоится встреча президентов России и Кыргызстана. Президент Жапаров будет в Москве с кратким рабочим визитом", - сообщили Песков журналистам.

Как пояснил пресс-секретарь, президенты проведут "отдельную беседу", которую продолжат за рабочим обедом.

"Ожидаем полноформатное длительное общение глав государств", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Садыр Жапаров Киргизия
