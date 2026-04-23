Трутнев предложил обеспечить оператора северного завоза собственным флотом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимости создания собственного флота для единого морского оператора северного завоза - компании "Росатом Арктика" (входит в "Росатом").

"Для повышения надежности и снижения стоимости перевозок, Владимир Владимирович, просим рассмотреть возможность принять решение об обеспечении единого оператора северного завоза собственным флотом", - сказал Трутнев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Компания отвечает за разработку маршрутов, графика перевозок и непосредственно транспортировку грузов. При этом сегодня оператор, арендуя суда, сталкивается с дефицитом и высоким износом флота. Средний возраст морских судов составляет более 25, а речных более 45 (лет)", - сообщил он.

Трутнев также сообщил о проводимой правительством работе по поручению президента сформировать финансово-экономическую модель Трансарктического транспортного коридора (ТТК). "Формируется перспективная грузовая база, органы власти, госкорпорации и регионы рассчитывают необходимый объем работ по строительству и приобретению флота, созданию железнодорожных и речных путей, строительству необходимой инфраструктуры", - сказал вице-премьер.

По словам Трутнева, в рамках плана развития Севморпути до 2035 года должно быть построено еще 4 атомных ледокола, не менее 10 судов аварийно-спасательного флота, запущено 12 спутников.

Как сообщалось, правительство РФ определило АО "Росатом Арктика" единым морским оператором северного завоза с 1 января 2026 года, компания уже работает с рядом регионов в рамках пилотных проектов.

Трансарктический транспортный коридор охватывает порты Санкт-Петербург, Усть-Луга, Калининград, Мурманск, Архангельск, Находка, Восточный, Владивосток. В периметр ТТК входит Северный морской путь (СМП), границы которого определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнева на Чукотке. Россия стремится построить в Арктике на базе ТТК международную транспортную альтернативу, подчеркивая, что Севморпуть на 30% короче маршрута из Европы в Азию через Суэцкий канал.